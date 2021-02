Stiri pe aceeasi tema

- Maia Sandu transforma Consiliul Suprem de Securitate in șezatoare si business de familie, iar membrii ONG-urilor, inclusi in componenta CSS cred ca acesta e un loc pentru cofee break-uri. Declaratia a fost facuta de liderul PSRM Igor Dodon in cadrul traditionalului vlog de vineri.

- Revenirea Serviciul de Informații și Securitate sub control parlamentar este o actiune normala intr-o țara parlamentara, inclusiv pentru a preveni abuzurile și instaurarea dictaturii. Declaratia apartine deputatului Partidul SOR, Violeta Ivanov.

- Președintele in exercițiu al Republicii Moldova, Igor Dodon, a promulgat marți legea care prevede trecerea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din subordinea șefului statului in cea a Parlamentului, deși, cu doar o zi inainte, Curtea Constituționala suspendase aceasta lege, informeaza g4media.ro,…

- CHIȘINAU, 4 dec - Sputnik. Rusia nu intervine in procesele politice din Moldova, aceasta este o problema interna a acestei țari, a declarat secretarul de presa al președintelui rus Dmitri Peskov. Parlamentul Moldovei a aprobat joi retragerea din subordinea președintelui a Serviciului de Informații…

- Protest la Chișinau, la care participa peste cinci mii de oameni, sustinatori ai Maiei Sandu. Oamenii s-au adunat in fața Parlamentului, la apelul președintelui ales, care ar trebui sa-si preia mandatul la sfarsitul acestei luni. Mulțimea se opune proiectului lui Igor Dodon prin care se dorește reducerea…

- Declarația a fost facuta in cadrul ședinței legislativului, cind deputatul PAS, Igor Grosu a cerut ca sa fie scoasa de pe ordinea de zi inițiativa PSRM privind trecerea Serviciului de Securitate și Informații (SIS) din subordinea Președintelui in cea a Parlamentului. “Rugam sa priviți in fața Parlamentului.…

- Dispute pe controlul Serviciului de Informații și Securitate din R. Moldova Maia Sandu. Foto: Arhiva/ Radio Chisinau Presedintele ales și cel înca în funcție în Republica Moldova își disputa controlul Serviciului…

- Presedintele ales, Maia Sandu, a anuntat un protest pentru ziua de joi, 3 decembrie, ora 10.00, in fata Parlamentului, dupa ce socialistii lui Igor Dodon au inregistrat un proiect de lege prin care vor sa transfere Serviciul de Informatii si Securitate din subordinea Presedintiei, in subordinea Parlamentului.…