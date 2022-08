Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a anuntat pe pagina sa de Facebook o prima masura luata in cazul accidentului petrecut in data de 22 august in sediul Primariei cand un copil a fost ranit. "In urma accidentului din 22 august din holul Primariei Capitalei si a concluziilor preliminare ale…

- Reprezentantii Primariei Capitalei au transmis ca o ancheta administrativa va avea loc in paralel cu ancheta deja demarata de politie, in urma incidentului de luni, cand un copil a fost ranit de o statuie in holul instituției. Primaria Capitalei a transmis ca, luni, in jurul orei 13.40, in holul de…

- Un copil a ajuns la spital, luni dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o statuie in holul principal al Primariei Capitalei, care s-ar fi desprins și ar fi cazut pe el. Copilul, in varsta de 6 ani, a fost transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu. „La ora 13.46 am fost solicitați sa intervenim pentru…

