- Seful Serviciului federal al penitenciarelor din Rusia (FSIN), Aleksandr Kalasnikov, a confirmat vineri ca opozantul rus Aleksei Navalnii a fost transferat din inchisoarea "Matrosskaia Tisina" din Moscova intr-un centru de detentie din tara, unde urmeaza sa-si ispaseasca pedeapsa de doi ani si jumatate…

- Aleksei Navalnii a aparut marți dimineața in fața unui judecator din Moscova, care va decide daca va comuta o pedeapsa mai veche de 3,5 ani de inchisoare cu suspendare in una cu executare. Mai mulți susținatori ai opozantului rus au fost arestați in fața tribunalului, scrie The Moscow Times. Politia…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Potrivit unui decret oficial aparut pe Telegram, autoritațile ruse l-au plasat pe Alexei Navalnii pe lista persoanelor urmarite la sfarșitul anului trecut. Decretul a fost confirmat și de unul dintre avocații politicianului de opoziție rus, relateaza Moscow Times . Știrea vine la o zi dupa ce Navalnii…

- Aleksei Navalnii, unul dintre principalii opozanti ai Kremlinului, a declarat marti ca Administratia penitenciarelor din Rusia i-a cerut unui tribunal incarcerarea lui pentru presupusa incalcare a termenilor sentintei cu suspendare pe care o efectueaza, transmite Reuters. In luna decembrie, Administratia…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

