Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat, duminica, in discursul sau catre natiune, ca l-a dat afara pe seful Serviciului de Securitate al regiunii Harkov. "L-am demis pe seful Serviciului de Securitate al regiunii. Pentru ca nu a muncit pentru a apara orasul din primele zile ale razboiului, ci s-a gandit doar la el personal. Care […]