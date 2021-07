Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Lucian Bode a dispus verificari dupa scandalul pe care l-a facut comisarul Christian Ciocan, director in minister, la o secție de poliție din Capitala, dupa ce a fost prins de agenți ca a incalcat 7 prevederi legale la legile circulației. “In urma apariției in spațiul public a unor imagini…

- Individul mascat cu cagula care a atacat o familie in toiul nopții, a ucis un barbat și i-a violat fiica a fost prins de autoritați și urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Constanța. Crima a avut loc in localitatea Corbu, din Constanța. Atacatorul ar fi fost in sevraj. Barbatul are 29 de ani este vecin…

- Un tanar a fost reținut, vineri, dupa ce, la inceputul saptamanii, a batut un șofer in trafic, acesta fiind transportat de urgența la spital. Poliția Capitalei a anunțat ca barbatul, de 24 de ani, este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii…

- Șoferul unui BMW, care a blocat un Logan și l-a agresat pe șoferul acestuia cu o crosa de golf, a fost identificat și reținut de polițiști. Șoferul BMW-ului, in varsta de 30 de ani, a fost reținut și este acuzat de infracțiunile de lovire și alte violențe, distrugere, tulburarea ordinii și liniștii…

- Barbatul din comuna Soparlita, județul Olt a facut o pasiune pentru o vecina. A urmarit-o și a filmat-o in timp ce femeia se afla in curte, pe strada sau la serviciu, apoi a postat imaginile pe internet. Polițiștii au gasit 160 de filmari in telefonul barbatului. Barbatul, suspectat ca ar fi agresat…

- Un barbat din Valcea a fost reținut de polițiști dupa ce a vandut, pentru 300 de lei, teste COVID-19 false, care erau folosite pentru calatoriile in afara țarii. Politistii din Bucuresti au facut doua perchezitii in județul Valcea, intr-un dosar de fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals informatic…

- Toate statele europene trebuie sa analizeze și sa monitorizeze apa reziduala din canalizari in urmatoarele șase luni in vederea detectarii urmelor de coronavirus, potrivit Politico. Apelul a fost lansat chiar de catre comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius care a catalogat masura drept…

- Ucigasul profesoarei, gasita decedata joi intr-o locuinta din Cernavoda, a fost retinut pentru 24 de ore. Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, procurorii au stabilit ca ucigasul femeii, de 52 de ani, este cel care ii montase geamurile termopan de la locuinta si usa…