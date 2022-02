Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand cu data de 01 februarie 2022, a inculpatilor: DITA LAURENTIU, sef al Serviciului de Inspectie Fiscala Persoane Juridice din cadrul Administratiei Judetene a Finantelor Publice (A.J.F.P.) Buzau, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de trafic de influenta, Persoana fizica, om de afaceri, in sarcina caruia s-a retinut comiterea infractiunii de cumparare de influenta, GHEORGHE…