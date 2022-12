Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina va elibera peninsula Crimeea ocupata de ruși printr-o combinație de forța militara și diplomație, a declarat Kirilo Budanov, șeful Direcției de Informații a Ucrainei, potrivit de The Kyiv Independent.

- SUA iau in considerare trimiterea sistemului de aparare antiracheta Patriot in Ucraina pentru a sprijini capacitatile de aparare aeriana impotriva iminentelor atacuri rusesti, a declarat marti un oficial cu rang inalt din Pentagon, relateaza CNN. „Toate capacitatile sunt luate in discutie”, a spus oficialul…

- Seful paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 11 noiembrie, ca organizatia va forma miliții și va construi fortificatii in doua regiuni din Rusia de la frontiera cu Ucraina, relateaza AFP. O fortificație de aproape doi kilometri a fost construita in afara orașului Hirske, ocupat…

- Oficialul ucrainean a declarat in Rusia au loc discuții cu privire la modul in care președintele rus ar putea fi inlaturat, pe masura ce situația de pe front devine din ce in ce mai alarmanta. Mai mult, se vehiculeaza și un nume al celui care ar putea prelua puterea, dar a refuzat sa il faca public.„Este…

- Sirenele de raid aerian rasuna pe intreg teritoriul Ucrainei. Sambata dimineața au fost activate alerte de raid aerian in fiecare regiune a Ucrainei, cu excepția Crimeei ocupate de Rusia, relateaza Ukrainska Pravda. Alertele de raid aerian semnaleaza amenințarea unor atacuri cu rachete. Orașul Zaporojie…

- Opt persoane au fost reținute in urma atacului de la sfarșitul saptamanii trecute de pe podul din Crimeea, iar forțele de securitate ale Rusiei au numit o persoana de rang inalt din Ucraina drept principalul organizator, transmite agenția de știri de stat Tass, citata de The Guardian. „Serviciul Federal…