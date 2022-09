Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea rușilor (70 de procente) ”mai degraba susțin” desfașurarea operațiunii militare speciale a Rusiei in Ucraina, in timp ce 18% ”mai degraba nu o susțin”, arata datele unui sondaj VȚIOM, preluat de cotidianul Rossiiskaia gazeta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Șapte deputați din consiliul municipal Smolninskoye au fost chemați de poliția din Sankt Petersburg, urmand a fi cercetați pentru „discreditarea” armatei ruse, conform publicației ruse independente Meduza. Potrivit unui mesaj al Ministerului Afacerilor Interne din Districtul Central din Sankt Petersburg,…

- La mai bine de jumatate de an de cand a lansat invazia in Ucraina, Rusia are probleme cu recrutarea, apeland la voluntari pe care ii cauta chiar si in inchisori, iar de cele mai multe ori noii recruti sunt „batrani si prost pregatiti", a declarat luni un inalt oficial al Pentagonului, potrivit AFP,…

- Ultimii aparatori ucraineni au parasit uzina Azovstal din Mariupol la mijlocul lunii mai. Viața in oraș este complicata: multe cartiere nu au energie electrica, apa, in farmacii nu sunt medicamente, nu exista maternitate, iar cadavrele victimelor inca sunt scoase de sub ruinele caselor, potrivit publicației…

- Generalul Vadim Skibitsky, sef adjunct al serviciului ucrainean de informatii militare, spune ca Rusia nu are de gand sa inceteze razboiul si operatiunile din Ucraina. Vadim Skibitsky a participat la emisiunea InSecuritate de la Aleph News:m Adjunctul serviciului ucrainean de informatii militare…

- Iranul mentine acorduri pe teme de aparare cu Rusia, dar nu va ajuta Moscova in razboiul din Ucraina, a dat asigurari ministrul de externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, care a avertizat in același timp ca administratia de la Teheran „va evita orice actiune care ar putea duce la o escaladare” si ca…

- Serviciul britanic de informatii al apararii considera ca dinamica Rusiei in razboiul din Ucraina va incetini in urmatoarele luni, pe masura ce armata sa isi va epuiza resursele, a declarat premierul britanic Boris Johnson. In comentariile publicate de cotidianul german Sueddeutsche Zeitung, Johnson…