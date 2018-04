Stiri pe aceeasi tema

- Seful Serviciului de informatii interne din Germania, Hans-Georg Maassen, a declarat miercuri ca exista o "mare posibilitate" ca Rusia sa fie responsabila pentru atacul cibernetic din luna decembrie, care a afectat reteaua de calculatoare a Guvernului german, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. Reamintim ca fostul lider separatist catalan…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA), Mike Pompeo, a declarat ca anuntata intalnire dintre presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un nu este doar "teatru", relateaza Reuters."Presedintele Trump nu o face doar de teatru. Va rezolva problema", a declarat…

- Atacul informatic impotriva a doua ministere din Germania, despre care s-a relatat miercuri, este in plina desfasurare, dupa cum a anuntat joi comisia pentru probleme de securitate a parlamentului german, fara a confirma ca atacul a fost comis de hackeri rusi, relateaza AFP.

- O grupare de hackeri rusi cunoscuta sub numele APT28 a atacat sistemele informatice ale Ministerului de Externe si Ministerului Apararii din Germania si a sustras informatii confidentiale, relateaza miercuri dpa si Reuters.Guverne si experti in securitate din Occident sustin ca exista conexiuni…

- Fostul angajat al Serviciului de Informații și Securitate din Portugalia (Servico de Informacoes de Seguranca – SIS), Frederico Carvalhao, a fost condamnat la șapte ani de inchisoare pentru spionaj in favoarea Rusiei, transmite agenția Reuters. Carvalhao a fost reținut la Roma in 2016. Conform anchetatorilor,…

- Al treilea om in stat si, totodata, presedinte al PSD-ului nu pare, inca, dispus sa incheie ofensiva la adresa actualului sef al Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. Reamintind ca, de la instalarea la sefia Camerei, nu a beneficiat de protectia SPP, Dragnea a sus cat se poate de clar ca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca nu beneficiaza de paza SPP pentru ca nu are incredere in seful institutiei, afirmand ca modul in care acesta actioneaza este ”o problema de siguranta nationala”, iar potrivit legii, Klaus Iohannis este cel care poate lua o hotarare.