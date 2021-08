Stiri pe aceeasi tema

- Seful serviciului de comunicare al guvernului afgan a fost asasinat in timpul rugaciunii de vineri la Kabul, a anuntat Ministerul de Interne afgan, la cateva zile dupa ce talibanii au promis sa vizeze oficialitati guvernamentale, transmite France Presse și Reuters.

- Trei persoane au fost ranite miercuri, la Kabul, in explozia unei mine, la o zi dupa un atentat sinucigas sangeros, in apropierea locuintei ministrului afgan al Apararii, revendicat de catre talibani, care ameninta cu noi atacuri, relateaza AFP.

- Un nou inculpat in dosarul lui Gelu Oltean, fostul sef al serviciului secret al Ministerului de Interne, care este acuzat de crima organizata, alaturi de iubita sa, Vanessa Youness, si cetateanul britanic Thomas Ivor Mowbray Lishman: partenera de afaceri a cuplului Oltean-Youness!

- Ministerul de Externe afgan l-a convocat sambata pe ambasadorul Pakistanului la Kabul, Mansoor Ahmed Khan, si a emis ''un protest viguros'' dupa ''rapirea'' timp de mai multe ore a fiicei ambasadorului afgan la Islamabad, descrisa drept ''grav incident'',…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte cateva au fost ranite in explozia unei bombe langa autobuzul in care se aflau sambata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP .Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan,…

