- Seful serviciilor secrete ucrainene general-maiorul Kyrylo Budanov, a vorbit in exclusivitate pentru Sky News si a estimat ca razboiul va atinge un punct de cotitura la jumatatea lunii august si se va termina pana la sfarsitul anului.. El a prezis corect inclusiv momentul invaziei ruse in Ucraina.…

- Razboiul din Ucraina dureaza deja de mai bine de doua luni, iar intreaga lume se intreaba cum și mai ales cand se va incheia conflictul sangeros din țara pro-europeana. In timp ce ucrainenii se straduiesc sa ramana pe poziții și sa incetineasca avansul trupelor ruse, s-ar parea ca incheierea invaziei…

- Scenariu de imparțire a Ucrainei dupa modelul Coreea de Nord – Coreea de Sud, anunțat de un șef al serviciilor secrete Scenariu sinistru pentru Ucraina, anunțat duminica de șeful serviciilor secrete ale armatei ucrainiene. Acesta susțina ca Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea…

- Serviciile secrete din Ucraina pretind ca elita rusa ar pune la cale un plan pentru a „scapa” de Vladimir Putin. Rusii cu o oarecare putere ar dori reluarea legaturilor economice cu Occidentul. Șeful FSB, Aleksandr Bortnikov, ar fi luat in calcul drept succesor al lui Putin, potrivit serviciului secret…

- Rezistența ucraineana in fața rușilor va ceda in curand, susțin unele servicii de informații. Rusia va accelera ofensiva in fața careia apararea ucraineana nu va mai rezista mult timp, potrivit unei note a servicilor de informații dintr-o țara NATO, obținuta de jurnaliștii de la BFM TV. Apararea…

- O mare ceața diplomatica inconjoara criza din Ucraina. Kremlinul a estimat, luni, 21 februarie, ca este „prematur” sa se vorbeasca despre un summit al președinților Vladimir Putin și Joe Biden, anunțat de Franța pentru a dezamorsa criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei și pericolul unei invazii ruse…