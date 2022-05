Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene.

- Șeful serviciilor de informații militare ucrainene, Kyrylo Budanov, a declarat ca este in desfașurare o lovitura de stat in Rusia pentru inlaturarea lui Vladimir Putin care este bolnav. Totodata, el prezice ca razboiul se va termina pana la finalul anului

- Rusia incearca sa imparta Ucraina in doua parti, pentru a crea in partea de est o zona extinsa controlata de Moscova, dupa ce aceasta a esuat in incercarea de a cuceri intreaga tara, a sustinut duminica seful serviciului de informatii militare al Ucrainei (GURMO), Kirilo Budanov, relateaza agentiile…

- Printre cei care au analizat evenimentele din aceste zile din Ucraina, dar și ramificațiile in retul lumii se afla și Yoshihiro Francis Fukuyama, cunoscut pentru cartea sa „Sfarșitul istoriei și ultimul om”, publicati in 1992. Facand o paralela la situația actuala, in cartea sa Fukuyama susținea inca…

- Serviciile de informații ale armatei Ucrainei au declarat marți ca forțele ucrainene au ucis un general rus in apropierea Harkovului, orașul din estul Ucrainei aflat sub asediu. Generalul-maior Vitali Gerasimov ar fi al doilea comandant de rang inalt al Rusiei care a murit in timpul invaziei rusești,…