Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va incetini avansul trupelor ucrainene in sud cu doar doua saptamani daca va arunca in aer barajul hidrocentralei Kahovka, insa o astfel de decizie ar inunda teritoriul ocupat de Moscova si ar afecta un canal de apa vital pentru Crimeea anexata, a declarat seful serviciilor de informatii militare…

- Seful administratiei instalate de Moscova in regiunea ucraineana ocupata Herson a anuntat miercuri ca in jur de 50.000-60.000 de locuitori vor fi evacuati in Rusia si pe malul stang al Niprului, transmite Reuters, citand TASS.

- FSB a declarat ca Kiryl Budanov, șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, a fost creierul atentatului cu bomba din 8 octombrie de pe podul din Crimeea și ca alte 12 persoane ar fi fost implicate in atac, dintre care opt au fost deja reținute. Acest lucru a fost raportat de TASS. Potrivit…

- Generalul Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, afirma ca soarta razboiului se intoarce impotriva Rusiei și ca a venit „vremea razbunarii”, relateaza The New Voice of Ukraine. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua atacuri care au vizat recent instalatii militare rusesti in Crimeea arata capacitatea Ucrainei de a lovi departe de linia frontului si a perturba logistica rusa, punand Moscova sub presiune la opt ani dupa anexarea acestei peninsule, comenteaza miercuri France Presse.

- Șeful administratiei prezidentiale ucrainene, Andrii Iermak, a declarat marți intr-o postare pe Telegram ca exploziile produse la un depozit de munitii dintr-o baza rusa din Crimeea, peninsula anexata de Rusia in 2014, reprezinta o 'operatiune de "demilitarizare" efectuata cu minutiozitate si precizie…

- Generalul Vadim Skibitsky, sef adjunct al serviciului ucrainean de informatii militare, spune ca Rusia nu are de gand sa inceteze razboiul si operatiunile din Ucraina. Vadim Skibitsky a participat la emisiunea InSecuritate de la Aleph News:m Adjunctul serviciului ucrainean de informatii militare…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri ca a avut o discuție „sincera” cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe care l-a indemnat sa accepte oferta SUA de a obține eliberarea americanilor deținuți in Rusia, potrivit AFP. „Am avut o discuție sincera și directa”, a declarat secretarul…