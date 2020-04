Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc a fost testat pozitiv la COVID-19 si este internat la sectia de boli infectioase a unitatii sanitare."In seara zilei de 14.04.2020 un cadru medical din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului…

- In cursul dupa-amiezii de astazi, 14 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 15 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 346. – Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut…

- Secția de maternitate din cadrul spitalului raional din Telenești a fost inchisa dupa ce o femeie gravida a fost testata pozitiv la Covid-19, in aceeași zi in care a nascut. Aceasta s-a adresat la spital in dimineața zilei de 5 aprilie, iar pe parcursul zilei a prezentat simptomele specifice infecției.…

- Familiile a noua nou-nascuti de la Spitalul Municipal Timisoara, depistati pozitiv la testul COVID-19, sunt izolate la domiciliu si vor fi testate, a anuntat luni seara ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. ‘Mamele sunt testate si au test negativ, bebelusii sunt cei care sunt testati si au un test pozitiv,…

- O asistenta de la Compartimentul Primiri Urgențe (CPU) al Spitalului Filișanilor a fost testata pozitiv pentru COVID-19 la doua teste rapide facute zilele trecute. Cadrul medical apucase sa vina la serviciu, dupa ce CPU din Filiași a fost redeschis. I s-a facut instructajul, apoi a facut un test rapid.…