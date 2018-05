Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT DE GRAD 0: Vineri, 25 mai 2018, Organizația „Salvați Copiii” va dona Secției de Neonatologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu un ventilator performant neonatal. Aparatul este in valoare de 30.000 euro. Read More...

- Demisie in bloc a celor 40 de medici de la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Oradea. A demisionat și șeful secției, dr. Hadrian Borcea, in contextul plafonarii sporurilor și a recentelor proteste din sistemul sanitar și a anunțatei greve generale. Șeful secției, medicul Hadrian Borcea,…

- Medicul Dan Grigorescu, seful Sectiei de Chirurgie Plastica de la Spitalul Judetean Brasov, vorbeste despre ”marea brambureala” din sistemul sanitar si despre problemele create de Legea salarizarii unitare care este ”mai plina de gauri decat un svaiter original. Acesta afirma ca, prin Regilamentul…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la sediul Inspecției Judiciare pentru audieri dupa dezvaluirile lui Vlad Cosma. Inspectia Judiciara a dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti, Lucian Onea, dupa plangerea…

- Razvan Burleanu promitea inaintea alegerilor din martie 2014 ca va alege un reprezentant al suporterilor in Comitetul Executiv și ca va pastra legea conform careia președintele FRF are dreptul la doar doua mandate. Șeful FRF n-a respectat aceste promisiuni și a explicat la TV Digi Sport de ce n-a ales…

- In urma cu cateva zile, dupa infrangerea surprinzatoare cu Galati, antrenorul BC SCM Politehnica Timisoara iesea public si spunea ca jucatorii de la echipa au ajuns sa se trezeasca acasa cu lumina taiata, dupa ce ultimul salariu platit era cel aferent lunii noiembrie. Conducatorul sectiei de baschet…

- Antrenorul BC SCM Timisoara, Tudor Costescu, a luat in urma cu cateva zile o decizie curajoasa, aceea de a prezenta public situatia financiara grava in care a ajuns echipa. O spunea dupa meciul pierdut cu Galati, o formatie cotata mai slab decat cea banateana. „E o stare de fapt care…

- Pe numele lui Calin Popescu Tariceanu a fost deschis un nou dosar penal! Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au declinat competența soluționarii dosarului 616/P/2017 in favoarea PICCJ, lucrare care se refera la infracțiunea de fals in declarații comisa in anul 2010 de actualul președinte…