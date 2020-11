Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infecțioase Iași, Carmen Dorobaț, susține ca trei pacienți transferați de la Piatra Neamț sunt in stare grava, iar medicii ii monitorizeaza in permanența. In paralel, autoritațile cauta cadre medicale pentru spitalul din județul Iași. Managerul Spitalului de Boli…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Carmen Dorobat, a declarat ca trei din cei sase pacienti transferati de la Spitalul Judetean Piatra Neamt la spitalul mobil de la Letcani sunt in stare grava, noteaza News.ro. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat, a declarat duminica dimineata ca trei din cele sase persoane transferate de la Spitalul Judetean Neamt la Spitalul Mobil de la Letcani sunt in stare foarte grava, potrivit Agerpres. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul…

- Trei dintre cei sase pacienti transferati de la Spitalul de Urgenta din Piatra Neamt la spitalul suport COVID de la Lețcani sunt in stare critica, a declarat Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi. Unitatea mobila de la Letcani are locuri, dar nu are si personal, asa ca s-a…

- Trei dintre cei șase pacienți raniți in incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț sunt in stare grava, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de la Letcani sunt in terapie intensiva, sunt…

- Trei pacienți cu COVID au fost transferati de la București la Iași Foto: Arhiva/ Gina Poenaru Trei pacienți cu COVID în stare grava au fost transferati de la București la Iași cu elicopterul SMURD și internați în secții ATI. Potrivit medicilor, unul dintre bolnavi…

- Trei pacienti cu COVID in stare grava au fost transferati de la Bucuresti la Iasi cu elicopterul SMURD si internati in sectii ATI. Potrivit medicilor, unul dintre bolnavi este intubat si ventilat mecanic, iar ceilalti doi sunt ventilati noninvaziv. La sfarsitul saptamanii trecute au mai ajuns la Iasi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca au fost initiate cateva contacte cu alte state cu care Romania are relatii speciale pentru un posibil transfer de pacienti aflati in stare grava, insa si-a exprimat speranta ca nu se va ajunge la aceasta situatie. Seful statului…