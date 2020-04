Stiri pe aceeasi tema

- Localitatea Buziaș, județul Timiș, a ramas fara polițiști locali patruland pe strazi, dupa ce unul dintre oamenii legii a fost confirmat pozitiv cu coronavirus.Conform tion.ro, sediul Poliției Locale Buziaș s-a inchis, luni, iar tot personalul a fost trimis in izolare la domiciliu, dupa ce unul dintre…

- Spitalul Judetean de Urgenta Deva a fost inchis, incepand de duminica seara, in totalitate, astfel ca nimeni nu intra si nimeni nu iese timp de 14 zile, iar niciun pacient nu va fi internat sau externat in acest interval.Purtatorul de cuvant al Prefecturii Hunedoara, Lucian Morogan, a declarat luni…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Deva a dispus intrarea in carantina a Secției de Oncologie dupa ce cadre medicale au fost depistate pozitiv la testul COVID-19.Sectia de Oncologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Deva a intrat miercuri in carantina, dupa ce unele cadre medicale din…

- O femeie in varsta de 56 de ani din Deva, care s-a intors in 13 februarie din Thailanda, este suspecta de infectie cu COVID 19, fiind transportata duminica de la Spitalul Judetean de Urgenta Deva la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara, unde este supusa testelor, potrivit news.ro.”Pacienta…

