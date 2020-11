Stiri pe aceeasi tema

- Doctorul Liviu Ungureanu, șeful secției ATI de la Piatra-Neamț, a ajuns in spital la scurt timp dupa tragedia de sambata și a stat de vorba cu asistentele și cu medicii care se aflau in salon la momentul izbucnirii incendiului. Ungureanu a explicat pentru Recorder de la ce a pornit focul, de ce fusesera…

- Doctorul Liviu Ungureanu, șeful secției ATI de la Piatra-Neamț, a refacut filmul incendiului care a luat viata celor 10 pacienti COVID, dupa ce a ajuns in spital și a stat de vorba cu asistentele și cu medicii care se aflau in salon la momentul tragediei. Liviu Ungureanu sustine ca spitalul nu dispune…

- Medicul ranit, transferat in Belgia. Care este starea celorlalți pacienți din ATI Mai multe comisii de ancheta incearca sa stabileasca ce s-a intamplat Ce se intampla cu supraviețuitorii „Evoluție foarte, foarte rapida a incendiului”. Opt paturi ATI au ars complet Bilanț nou: 10 morți, 7 raniți grav…

- Ioan Catalin Denciu, medicul de garda care și-a riscat viața pentru a salva pacientii in timpul incendiului de la Spitalul Piatra Neamt, este transferat in aceasta dimineața in Belgia, la Spitalul Regina Astrid. Anunțul a fost facut de Ministerul Apararii Naționale.

- Bistrițeanul.ro e astazi de garda. De garda suntem mereu, dar urmarim ce se intampla de la distanța. Astazi, vom fi insa alaturi de cadrele medicale de la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Bistrița 12 ore, de la 8 dimineața și pana la 20.00 seara. Atat dureaza o garda la UPU.…

- Medicul care a suferit arsuri grave in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu și era de garda la momentul tragediei. El are arsuri pe 40% din suprafața corpului dupa ce a incercat sa salveze din flacari pacienți care erau internați in stare critica,…

