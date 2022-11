Stiri pe aceeasi tema

Un barbat de 37 de ani a fost prins de catre politistii Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi conducand masina sub influenta drogurilor. Ar fi vorba despre seful Sectiei ATI din Spitalul JUdetean Calarasi, anunța News.ro.

Un tanar din București a fost prins sambata seara baut la volan de doua ori intr-o ora, pe raza stațiunilor Bușteni și Azuga, județul Prahova.

Manelistul Tzanca Uraganul a fost pradat de hoți. Casa acestuia a fost sparta. Deși paguba financiara nu e una semnificativa, manelistul spune ca ofera o suma uriașa pentru prinderea hoților. Nu mai puțin de 10.000 de euro va primi cel care il ajuta pe Tzanca Uraganul sa prinda faptașii.

Un tanar de 29 de ani, evadat din arestul la domiciliu, a fost prins beat la volan, pe o șosea din Giurgiu, dupa ce a intrat intr-un copac.

Focuri de arma noaptea trecuta pentru oprirea unui tanar fara permis care conducea o masina prin Vrancea. Este prins a doua oara in acest an.

Crin Bologa continua seria declarațiilor politice și ii reproșeaza lui Predoiu ca, odata cu desființarea SIIJ, dosarele cu magistrați nu au revenit la DNA, in condițiile in care insași exista Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție a fost generata de abuzurile procurorilor anticorupție…

Un tanar de 19 ani a fost prins de polițiștii din Botoșani incalcand limita de viteza de doua ori intr-un minut in doua localitați diferite, anunța mediafax.

Un barbat internat la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti a murit, duminica dupa amiaza, dupa ce a cazut de la etajul al saselea al unitatii medicale. Politia judeteana Arges anunta ca a deschis o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care a avut loc decesul.