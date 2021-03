Seful Sanepid Gorj, Adrian Virgil Dobrin, care era infectat cu coronavirus in stare grava, a murit in ambulanta care-l transporta la Bucuresti. Autospeciala care-l transporta ar fi ramas fara oxygen.

Potrivit www.gorjonline.ro, seful Serviciului Control in Sanatate Publica din cadrul DSP Gorj, Adrian Virgil Dobrin, a murit in ambulanta, in timp ce era transportat catre un spital din Bucuresti.

Dobrin fusese…