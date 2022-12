Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Dow Jones a urcat cu 1,4%, S&P 500 cu 2,2%, iar Nasdaq cu 3,3%. ”Este justificat sa moderam ritmul majorarilor noastre de dobanda, pe masura ce ne apropiem de nivelul de restrangere suficient pentru a reduce inflatia. Momentul moderarii ritmului majorarilor ar putea veni cel mai devreme la…

- BCE a inceput in iulie sa creasca dobanzile in cel mai rapid ritm inregistrat vreodata, iar pietele pariaza pe o crestere de 0,5-0,75 puncte procentuale la urmatoarea sedinta de politica monetara, din 15 decembrie. Makhlouf a spus saptamana trecuta ca isi pastreaza mintea deschisa in privinta dimensiunii…

- ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 8 noiembrie 2022, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, incepand cu data de 9 noiembrie 2022; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- Institutia a introdus reguli in ultimele luni pentru a reduce decalajul dintre dobanda de politica monetara si dobanzile de credit si pentru a incuraja imprumuturile catre sectoare, inclusiv pentru exporturi si productie. Cea mai recenta regula obliga bancile cu mai putin de jumatate din depozitele…

- Turbulentele, declansate dupa ce valoarea obligatiunilor guvernamentale din Marea Britanie a scazut ca reactie la anunturile privind cheltuielile fiscale, au fortat banca centrala a tarii sa faca o serie de interventii pentru a-si sustine pietele. Aceste masuri au evitat dezastrul pentru fondurile de…

- ”Atata timp cat acest frate al tau se afla in aceasta pozitie, dobanzile vor continua sa scada cu fiecare zi care trece, cu fiecare saptamana care trece, in fiecare luna”, a spus Erdogan la un miting in provincia de vest Balikesir. Inflatia din Turcia a crescut din noiembrie anul trecut, pe masura ce…

- Locul din casa unde nu trebuie montezi sub nicio forma o centrala termica. Centrala termica nu poate fi montata in orice incapere. Legislația din acest domeniu spune foarte clar ca este complet interzisa montarea acesteia in spațiile neizolate termic care prezinta risc de ingheț și condens excesiv,…

- Economiștii și-au majorat estimarea privind inflația anuala in Argentina in acest an la 95%, potrivit unui sondaj lunar publicat de banca centrala, in condițiile in care țara se lupta sa depașeasca o criza economica prelungita marcata de creșterea prețurilor. Cea mai recenta prognoza pentru creșterea…