Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, a reacționat dupa ce in conferința de presa de ieri primarul Dominic Fritz și-a exprimat anumite ingrijorari in legatura cu proiectul de mare amploare care va schimba radical modul in care arata calea ferata care traverseaza Timișoara. „Am constatat, fara prea…

- Alfred Simonis, presedintele PSD Timis si liderul deputatilor PSD, a lansat, printr-un comunicat de presa, un atac la adresa primarului Timisoarei, Dominic Fritz, comunicat pe care il redam integral:

- Presedinele PSD Timis Alfred Simonis sare la gatul primarului Dominic Fritz despre care spune ca nu a facut nimic pentru Timisoara. „Am constatat, fara prea mare surprindere, ca primarul Dominic Fritz incearca din nou sa arunce praf in ochii timișorenilor. Ca sa-și mascheze propria incompetența administrativa…

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis a anunțat ca astazi a fost virata prima tranșa de bani alocata din bugetul național pentru proiectul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. „Astazi, Ministerul Culturii a trimis prima tranșa de bani pentru proiectul Timișoara – Capitala CUlturala Europeana,…

- Timișoara a ramas preț de mai multe zile fara caldura in iarna anului 2021. Iar situația nu se anunța a fi mai roz nici in acest an. Intrebat de presa locala daca timișorenii vor avea caldura la iarna, primarul Dominic Fritz anunța ca nu are de unde sa ghiceasca. Fii la curent cu cele mai…

- Stadionul; Sala Polivalenta; cele doi proiecte spitalicesti prin PNRR; furnizarea de gaz pentru Colterm sunt cateva din problemele Timisoarei care pot fi rezolvate doar la nivel guvernamental si pentru care Dominic Fritz apeleaza la ajutorul PSD. El a anuntat chiar public ca ii da o bere lui Asfred…

- Presedintele PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, a declarat, vineri, ca organizatia a deschis perioada de inscrieri a celor care doresc sa candideze pentru pozitiile de primar al Timisoarei si presedinte al Consiliului Judetean, dar si pentru alte pozitii in alegerile din 2024, insa nu vor fi acceptati…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a avut un ”accident de pieton”, iar acum are o entorsa la piciorul stang care trebuie imobilizat timp de doua saptamani. Edilul a venit luni la serviciu, sprijinindu-se de doua carje. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…