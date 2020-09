Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut apel la presedintele Klaus Iohannis pentru a ajuta ca Spitalul Mobil de la Letcani, care este sectie exterioara a Spitalului de Boli Infectioase din Iasi in perioada pandemiei de COVID-19, sa devina functional. "Este clar o cardasie a unor vremelnici ministri…

- „Am sa fac un apel direct presedintelui Iohannis, chiar daca in aceste momente a transformat Cotroceniul in sediu de campanie, eu in continuare cred in asa-promisa Romanie normala din timpul campaniei electorale de la alegerile prezidentiale. Domnule presedinte Iohannis, interveniti si deblocati acest…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, face apel catre președintele Klaus Iohannis sa intervina pe langa premierul Ludovic Orban sa deblocheze deschiderea spitalului modular de la Iași: „Chiar daca a transformat Cotroceniul in sediu de campanie, eu in continuare cred in așa-promisa Romanie normala”, conform…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, acuza Guvernul ca blocheaza deschiderea spitalului destinat pacientilor diagnosticati cu COVID-19 de la Iasi si ca autoritatilor locale li s-au pus "toate piedicile posibile". Liderul social-democrat sustine ca spitalul nu se deschide pentru ca "un membru al Guvernului”…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu cere, luni, Guvernului, sa dea in regim de urgența toate avizele necesare astfel incat cel mai mare spital mobil din Romania pentru tratarea pacienților COVID-19 sa poata primi bolnavi.„Noi cu sanatatea oamenilor, liberalii cu tunurile pana la capat! Astazi, la Iași,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu i-a dat o replica dura președintelui Klaus Iohannis dupa atacul președintelui de miercuri seara de la Palatul Cotroceni. Ciolacu afirma ca șeful statului nu face decat sa atace marșav partidul de opoziție, in schimb incurajeaza traseismul și nu are o reacție ferma in cazul…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca PSD va depune moțiune de cenzura prin care spera darâmarea Guvernului Orban. Șeful social-democraților a facut anunțul în Parlament în timpul ședinței în care premierul Ludovic Orban a prezentat raportul privind masurile luate pentru combaterea…