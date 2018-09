Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, duminica seara, ca la discutia dintre presedintele Klaus Iohannis si liberali, seful statului le-ar fi spus ca el va conduce PNL, dandu-le sarcina de a se ocupa de alte partide si precizand ca de negocierile cu ALDE se va ocupa el personal. Liderul social-democrat…

- Legea care cere polițiștilor ca radarele sa fie vizibile și presemnalizate prin panouri stradale mai are de așteptat. Șeful statului a atacat-o la Curtea Constituționala. Klaus Iohannis susține in sesizare ca modificarile aduse de parlamentari sunt contrare tocmai scopului legii - acela de a preveni…

- Curtea Constitutionala a decis, miercuri, ca Legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii este neconstitutionala, acceptand astfel sesizarile formulate de catre presedintele Klaus Iohannis, precum si de catre parlamentarii PNL, USR si PMP. Atat seful statului, cat si partidele…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis este o opțiune foarte seriosa și luni se va lua decizia finala, daca se merge la suspendare sau nu. ”Am vazut ca dumnealui vorbește despre dictatura majoritații. El, care unul singur, este deranajat de…

- Dragnea, anunț privind suspendarea președintelui Iohannis: ”Analizam serios, luni luam o decizie in coaliție”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament. Președintele PSD a spus ca suspendarea președintelui devine „o opțiune serioasa”. El a precizat ca luni va fi luata o decizie in acest sens, in coaliția…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca suspendarea președintelui Klaus Iohannis este o opțiune foarte seriosa și luni se va lua decizia finala, daca se merge la suspendare sau nu.”Am vazut ca dumnealui vorbește despre dictatura majoritații. El, care unul singur, este deranajat de majoritate,…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a anuntat, joi, ca va discuta cu reprezentantii PNL si PMP cum sa impiedice suspendarea presedintelui Klaus Iohannis, potrivit unei postari a acestuia pe pagina sa de socializare. "USR demareaza discutii cu partidele parlamentare pentru impiedicarea suspendarii…

- Psihologul Libertatea, despre Klaus Iohannis și revocarea Laurei Kovesi. Cezar Laurențiu Cioc analizeaza din punct de vedere psihologic opțiunile pe care le are la dispoziție președintele, dupa ce Curtea Constituționala a decis ca șeful statului e obligat sa semneze decretul de revocare a procurorului-șef…