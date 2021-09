Stiri pe aceeasi tema

- Liderul organizatiei PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, afirma, sambata, ca din partea co-presedintelui USR PLUS, Dacian Ciolos, s-a incercat, "in mod perfid, atragerea presedintelui Iohannis in criza coalitiei si mutarea confruntarilor la Palatul Cotroceni". "Ciolos si Barna nu au inteles mesajul…

- Liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, sustine ca 10 august este ceea ce au fost mineriadele pentru generatia anilor 1990, el afirmand ca orice tentativa de ingreunare a dosarului contribuie la riscul ca victimele sa nu afle niciodata cine au fost faptuitorii. Alexandru Muraru afirma,…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa il acuza pe seful liberalilor ieseni, Alexandru Muraru, ca este inconjurat doar de penali in functii publice si ca apeleaza la trucuri pentru a capta atentia. Reactia vine dupa ce cu o zi in urma liderul PNL Iasi, deputatul Alexandru Muraru, a spus…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, ameninta ca va depune plangere penala impotriva premierului Citu, in cazul in care banii nu vor fi alocati transparent la rectificarea bugetara si vor fi utilizati pentru batalia din interiorul PNL.

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca va face o plangere penala impotriva premierului Florin Citu in cazul in care la rectificarea bugetara banii nu vor fi alocati in mod ''echidistant si transparent'', ci "doar pentru obtinerea unor avantaje la Congresul PNL". Social-democratul…

- Liderul PSD Iasi, senatorul Maricel Popa, sustine ca mediul rural este condamnat la saracie si subdezvoltare, dupa ce Ministerul Dezvoltarii a anuntat primariile ca au fost epuizate creditele bugetare pentru Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) pentru anul in curs. Potrivit sefului…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, il acuza pe seful Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, ca isi pune apropiatii in functii, inclusiv la spitalele din subordine, social-democratul afirmand ca ar trebui sa-i multumim lui Dumnezeu pentru ca nu au existat victime in incendiul de la Spitalul de Copii.…