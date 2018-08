Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat, duminica seara, propunerea lui Tudorel Toader de a avansa o ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor bazate pe protocoale si interceptari ilegale ca fiind o idee foarte buna, precizand ca trebuie vazut daca o astfel de OUG este si eficienta.

- Juriștii sunt sceptici in legatura cu OUG privind revizuirea sentințelor date pe protocoale, despre care a vorbit T. Toader, deoarece nu ar putea fi aplicata retroactiv. Insa, daca ea ar intra in vigoare, efectele ar fi devastatoare intr-o țara in care mii de dosare sunt realizate pe interceptari.„Tema…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi seara, la Realitatea TV, ca Ordonanta de Urgenta privind revizuirea sentintelor anuntata de catre ministrul Justitiei Tudorel Toader este „o aberatie”, intrucat Guvernul nu poate sa se substituie instanselor. Orban spune ca scopul acestei este de a-l…

- Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca adoptarea unei Ordonante de urgenta pentru revizuirea sentintelor date in baza protocoalelor cu SRI sau a interceptarilor ilegale se inscrie in logica “statului infractional” care incearca eliminarea unor probe validate de justitie din dosare. Barna spune ca…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, ii pregateste liderului social-democratilor, Liviu Dragnea, o amnistie mascata prin ordonanta de urgenta si someaza Guvernul sa nu promoveze un astfel de act normativ. "Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu inceteaza…

- Șeful PSD ar vrea sa promoveze o ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, dar acum premierul Viorica Dancila se opune și amenința cu demisia, sustine site-ul G4Media.ro, care citeaza surse din PSD. Liviu Dragnea a mai încercat acest lucru și în…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, joi, o intrebare catre directorul SRI, Eduard Hellvig, deprre implicarea ofiterilor SRI in cecretari penale si daca este de acord cu acest lucru. In 2016 trebuiau sa iasa oamenii in strada ca s-a dat OUG ca s-a terminat codul penal? Nu am auzit…

- Calin Popescu-Tariceanu a sustinut ca nu a discutat cu partenerii de coalitie despre modificarea Codurilor penale prin ordonanta de urgenta, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare. "Nu am discutat de niciun fel de ordonanta de urgenta pe modificarea Codurilor. (...) Vom merge…