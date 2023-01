Șeful Protecției Consumatorilor, Stelian Dolha: Luăm la verificat toate căminele de bătrâni din județ Potrivit șefului Protecției Consumatorului, Stelian Dolha, inspectorii din instituție vor lua la verificat toate caminele de batrani din județ. Pana acum, cele mai grave nereguli, care au și dus la inchiderea blocului alimentar, au fost identificate la un camin de batrani din Budacu de Jos. In urma cu 4 zile, inspectorii Protecției Consumatorului inchideau blocul alimentar al unui camin de batrani privat din Budacu de Jos. Unitatea a fost amendata și cu 30.000 de lei pentru neregulile constatate. Inspectorii au gasit in bucataria unde se pregatea mancarea varstnicilor carne mucegaita și mizerie… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

