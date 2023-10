Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul Dumitru Triboi, implicat in accidentul de la Bahmut, a comparut luni in fața magistraților Curții de Apel Chișinau. Acesta regreta tragedia, conlucreaza cu ancheta și se declara nevinovat. Avocații lui au contestat arestul preventiv, pe motiv ca masura ar fi prea dura. Totodata, apararea…

- Șeful Procuraturii raionului Ungheni din centrul R. Moldova, Dumitru Triboi, care ar fi provocat accidentul rutier in urma caruia patru membri ai unei familii, intre care un bebeluș și-au pierdut viața, a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind dictata duminica de Judecatoria Chișinau.

- Procuratura Generala confirma ca la volanul automobilului care a provocat accidentul de la Bahmut se afla un procuror. Acesta a fost reținut, urmand ca procurorii sa solicite aplicarea arestului preventiv.

- Dumitru Triboi, procurorul-șef al Procuraturii raionului Ungheni, este șoferul care a provocat accidentul de vineri seara, din comuna Bahmut, raionul Calarași, in urma caruia patru persoane și-au pierdut viața, printre care și un copil. Informația a fost confirmata de catre Poliție, transmite Ziarul…

- Șeful Procuraturii raionului Ungheni din centrul Republicii Moldova, Dumitru Triboi, fiind la volanul unei mașini a lovit in seara zilei de vineri o caruța. In urma impactului, patru membri ai unei familii au murit, iar alți doi au fost raniți, potrivit surselor ,,Adevarul”.

- Administrația de Stat a Drumurilor informeaza ca ritmul lucrarilor de reconstrucție a podului din apropierea localitații Medeleni este in trend ascendent. „S-au finalizat lucrarile de batere a piloților la culei și pile, la podul poziționat pe drumul public R16 Balți–Falești–Sculeni–Ungheni, km 62,376”,…

- In urma cu cateva zile, CRBL a fost implicat intr-un accident de motocicleta, in Hateg, judetul Hunedoara. De curand, de pe patul de spital, artistul a facut primele declarații despre incidentul in care a fost implicat și a vorbit despre starea de sanatate.

- O șoferița de 19 ani a ajuns la spital dupa ce a intrat din plin cu mașina intr-un scuar cu flori din apropierea magazinului Bucovina. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 2:20. La fața locului s-au deplasat pompierii militari cu o autospeciala pentru descarcerare și doua ambulanțe SMURD.…