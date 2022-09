Stiri pe aceeasi tema

Rusia a efectuat lovituri de artilerie si aeriene in regiunea Zaporojie, a declarat marti Statul Major al Ucrainei, citat de agentia Reuters, in contextul in care luptele din apropierea celei mai mari centrale electrice nucleare din Europa au starnit temeri asupra unui incident nuclear catastrofal.…

Primarul unui oras rusesc a demisionat pentru a fi numit la conducerea unei administratii instalate de Rusia in provincia Harkov din nord-estul Ucrainei, ultima dintr-o serie de astfel de numiri despre care Kievul afirma ca fac parte din incercarile Rusiei de a anexa teritorii ucrainene, relateaza…

Seful administratiei separatiste sustinute de Rusia in regiunea Donetk (estul Ucrainei) a declarat miercuri ca un proces al combatantilor capturati din regimentul ucrainean Azov va avea loc pana la sfarsitul verii, cel mai probabil in Mariupol, oras-port la Marea Azov, relateaza Reuters joi.

Obuzele ucrainene au avariat grav podul cu o importanta strategica Antonivskii din regiunea Herson, controlata de Rusia, din sudul Ucrainei, au declarat autoritatile regionale instalate de Moscova, relateaza Reuters.

Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat ca Universitatea Pedagogica din orasul Harkov in nord-estul Ucrainei a fost distrusa miercuri intr-un atac cu rachete rusesti, transmite dpa.

O școala din nord-estul Ucrainei a fost distrusa in urma unui atac cu rachete al armatei din Rusia, anunța un oficial ucrainean, potrivit Sky News.

Cincisprezece persoane, intre care un copil de opt ani, au fost ucise sub focul artileriei ruse in regiunea Harkov (nord-estul Ucrainei), a anuntat marti guvernatorul, relateaza AFP.

Generalul Mark Milley, șeful Statului Major General al armatei americane, a declarat ca, in ciuda faptului ca forțele ruse depășesc numeric forțele ucrainene din regiunea Donbas, consolidarea de catre Rusia a controlului in estul Ucrainei „nu este pecetluita", relateaza CNN.