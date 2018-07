Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii greci au criticat desfasurarea operatiunilor de salvare in timpul incendiilor. Dimitris Stathopoulos, liderul Federatiei Pompierilor, sustine ca autoritatile nu au fost pregatite pentru incendii si nici macar nu si-au cerut scuze, scrie The Guardian.

- La cinci zile dupa incendiile devastatoare din Republica Elena, in urma carora au murit 87 de oameni si multi altii sunt dati disparuti, premierul grec Alexis Tsipras si-a asumat responsabilitatea politica pentru acest dezastru, realateaza The Guardian.

- Opozitia din Grecia a acuzat vineri guvernul de aroganta si de esec absolut in protectia vietilor umane, ca urmare a reactiei autoritatilor in fata unui incendiu devastator, in timp ce raman intrebari fara raspuns cu privire la modul in care cel putin 86 de persoane au murit in orasul Mati, scrie…

- Mai multe incendii de vegetație au izbucnit recent in Grecia și au transformat stațiunile turistice din preajma Atenei, candva pline de viața, in niște cimitire uriașe, cu aspect apocaliptic. Incendiile, care inca nu au fost stinse, au ranit peste 200 de oameni și au ucis mai mult de 80, scru cei de…

- La finalul meciului pe care PAOK Salonic l-a caștigat in prima manșa a turului doi preliminar al Champions League cu FC Basel, scor 2-1, Razvan Lucescu și-a exprimat compasiunea fața de familiile victimelor celor mai devastatoare incendii din Grecia din ultimii 11 ani. De altfel, conducerea clubului…

Scandal fara precedent in Dambovița. Comisarul șef Nelu Moraru, comandantul adjunct al Poliției Municipiului Targoviște, l-a amendat, zilele trecute, pe jurnalistul Bogdan Simion cu 2.000 lei, exact suma pe care i-o datora dupa ce a pierdut un proces cu el. Șeful din...

Mama Elodiei, Emilia Ghinescu, a lansat o serie de acuzații fara precedent la adresa fostului ginere, Cristian Cioaca. Femeia il acuza pe fostul polițist ca i-a abuzat nepotul și ca a vandut toate bunurile cu care s-a ales dupa dispariția avocatei. CANCAN.RO, site-ul...