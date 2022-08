Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției din Timiș se duce la casa sa de vacanța, la 168 km dus-intors de oraș, cu mașina instituției, a relatat libertatea.ro. In calitate de comandant, chestorul Aurelian Alin Petecel conduce un autoturism Audi oferit de IPJ Timiș. Regulile MAI susțin ca poate merge cu mașina acasa, la serviciu…

- Alerta in Grecia. Tot mai mulți șoferi romani s-au plans de faptul ca autoturismele personale le-ar fi fost furate in timp ce se aflau in vacanța, pe meleagurile elene. Ce au spus autoritațile grecești. Se intampla pe timpul nopții, in centrul orașului Atena. De ce prefera hoții autovehiculele cu placuțe…

- O fetița in varsta de numai 4 ani, din Onești, Bacau, este adusa la Spitalul de Urgența pentru Copii ” Sf Maria” din Iași in urma unui accident casnic: și-a prins mana in mașina de tocat carne. Medicii ieșeni spera sa nu fie la fel de grav precum la un alt caz recent, la o fetița in varsta de numai…

- Pregatește-ți mașina pentru vacanța și voie buna! Materom Automotive Bistrița iți ofera Verificare de concediu la un preț special: Preț verificari pentru autoturisme SKODA & Multimarca: 79 Lei (TVA inclus) Preț verificari pentru autoturisme Mercedes-Benz: 119 Lei (TVA inclus) Verificari incluse: Verificare…

- UPDATE Incendiul a fost lichidat. Evenimentul nu s a soldat cu victime. Au ars cabluri la motor., transmit reprezentantii ISU Dobrogea. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, la km 154, directia spre Bucuresti.Din…

- Un roman de 29 de ani, s-a prezentat, joi, 30 iunie, la o secție de poliție din Bologna, nordul Italiei, spunand ca mașina i-a fost furata cu tot cu fiul sau de 12 ani inauntru. Doar ca barbatul a inscenat dispariția copilului pentru a avea prioritate in ancheta pentru gasirea autoturismului sau, scrie…

- A inceput sezonul vacantelor si, asa cum ne asteptam, multi romani au ales deja sa mearga in Grecia. Problema este ca pretul combustibilului de la eleni il „bate” chiar si pe cel de la noi. Din pacate, inflația din Europa a urcat considerabil prețul la benzina si motorina. Un Litru de benzina in Grecia…

- Vacanta cu masina este comoda, insa nu lipsita de imprevizibil. Pana, parcarea sau aparitia unor defectiuni tehnice – toate sunt posibile, asa ca trebuie sa fii pregatit si sa poti rezolva rapid problema, fara a-ti strica toata vacanta. Uleiurile si diversele lichide folosite pentru buna functionare…