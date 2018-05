Himanshu Roy a fost unul dintre politistii temuti ai Indiei, el fiind sef peste o parte importanta a tarii, de peste 300.000 km patrati si avand in grija viata si siguranta a aproximativ 110 milioane de oameni, inclusiv Mumbai-ul si Bollywood-ul. In cariera sa se remarca faptul ca in anul 2013, in timpul scandalului meciurilor trucate din Liga Indiana de Cricket el a avut curajul sa-l aresteze pe actorul Vindu Dara Singh, care era parte in aceste aranjamente.

De asemenea, Himanshu Roy a fost implicat in rezolvarea a catorva cazuri foarte importante, prcum cel al asasinariin jurnalistului…