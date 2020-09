Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Vasilescu a anunțat ca, de astazi, se retrage din funcția de inspector general al Poliției Romane, dupa scandalul inmormantarii lui Emi Pian. Vasilescu a acuzat un atac mediatic concentrat asupra Poliției Romane.

- Intr-o conferința de presa in care a fost anunțata cea mai mare captura de droguri realizata pana acum de Poliția Romana, șeful instituției și-a dat demisia. Mai exact, dupa ce a anunțat ca polițiștii romani coordonați de procurorii DIICOT in colaborare cu DEA SUA, au capturat droguri de aproape 60.000.000…

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a anuntat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca demisioneaza din functie. Anuntul a fost facut pe neasteptate, la finalul unei conferinte de presa organizate la MAI, care a avut ca tema cea mai mare captura de hasis din istoria Politiei Romane in valoare…

- „Atat ca ofiter de executie, cat si ca manager mi-am facut datoria cu onoare si buna credinta, integritate profesionala fiind principul care m-a ghidat in intreaga cariera. In ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Politiei Romane si Ministerului Afacerilor Interne, intr-o perioada…

- Seful Politiei Romane, Liviu Vasilescu, a anuntat, marti dupa-amiaza, ca se retrage din functie, in urma scandalului iscat de intalnirea lui si a altor ofiteri de rang inalt din IGPR cu interlopii din Clanul Duduianu, in noaptea de 8 spre 9 august.

- Șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu, și-a anunțat marți demisia din funcție, la finalul unei declarații de presa la Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Hotnews. Anunțul are loc in contextul scandalului generat de intalnirea șefului IGPR cu membri ai clanului Duduianu, in noaptea de 8 spre 9 august,…

- Chestorul șef Liviu Vasilescu, inspector general al Poliției Romane, a declarat, pentru Antena 3, ca intalnirea cu interlopii din clanul Duduianu a fost organizata in noaptea de dinaintea inmormantarii lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, pentru a se evita un eventual scandal, pentru ca informațiile…

- Liderii Poliției Romane au oferit explicații, dupa ce președintele Klaus Iohannis a cerut Ministerului de Interne sa spuna public daca și de ce șefii instituției s-au intalnit cu membri ai clanului interlop Duduianu. Poliția Romana a reacționat, joi, intr-o conferința de presa. Secretarul de stat din…