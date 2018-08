Seful Politiei Romane, despre soferul cu placute anti-PSD: A intrat in tara legal, dar imoral

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare. Totusi, chestorul considera gestul soferului imoral.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare. "A intrat in tara legal din punct de vedere al placutelor de inmatriculare, din punctul…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat, miercuri, ca soferul masinii inmatriculate in Suedia cu numere preferentiale a intrat in Romania legal din punct de vedere al actelor privind placutele de inmatriculare.

- In prima sa reactie publica, la Realitatea TV, cu privire la dosarul penal deschis pe numele lui Razvan Stefanescu, seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, nu a reusit sa aduca mai multa lumina in acest caz.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, susține ca șoferul cu numar de inmatriculare anti-PSD a intrat in Romania in mod legal, insa imoral, din punctul sau de vedere, pentru ca numarul conținea un mesaj vulgar."Este aplicabila Conventia de la Viena. Discutam de doua masuri diferite, masuri…

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca șoferul fugar care a lovit vineri 5 mașini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Poliția Capitalei a dat publicitații portretul robot al conducatorului auto.In același context,…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul fugar care a lovit vineri 5 masini in nordul Capitalei este recidivist, o "persoana periculoasa", fiind dat in consemn la frontiera. Politia Capitalei a dat publicitatii portretul robot al conducatorului auto. In acelasi context,…

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat sambata ca soferul care a fugit dupa ce a lovit 5 masini in Capitala este recidivist, "o persoana periculoasa", avand la activ o condamnare pentru talharie, si a fost dat in consemn la frontiera. "O sa ii dam de urma. A fost introdus in consemn la frontiera.…