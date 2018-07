Stiri pe aceeasi tema

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a declarat pentru MEDIAFAX, ca masurile luate in privinta lui Razvan Stefanescu, soferul masinii M...PSD, nu sunt rezultatul unei presiuni politice si ca dosarul penal a fost intocmit in baza legii.

- Șeful Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca Razvan Ștefanescu, șoferul mașinii M...PSD a fost intrebat, inainte de audiere, daca vrea sa lase copilul minor undeva, insa acesta a dorit sa-l insoțeasca, in acest sens intocmindu-se proces verbal.„Copilul de 8 ani - i s-a…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, susține ca șoferul care avea numere de inmatriculare anti-PSD, pe numele caruia s-a intocmit dosar penal, nu a fost sancționat pe baza unei prevederi abrogate a Convenției de la Viena.

- Razvan Ștefanescu, posesorul mașinii cu numar de inmatriculare anti-PSD, a mers, marți, la poliție, insoțit de avocat pentru a le cere polițiștilor de la Brigada Rutiera a Capitalei detalii privind dosarul in care este vizat. La plecare, barbatul a precizat ca va depune plangere penala pentru ca…

- UPDATE: Poliția din Craiova precizeaza ca nu a fost luata nicio masura in cazul șoferului cu numar de inmatriculare obscen la adresa PSD. Duminica, presa locala a scris ca numarul ar fi ilegal și ca poliția i-ar fi intocmit dosar penal proprietarului și il va cerceta. Contactați de…

- Numarul de inmatriculare „M..E PSD“, care a devenit viral in mediul online, era valabil doar pe teritoriul Suediei, sustine Politia Romana. Ca urmare, soferul s-a ales cu dosar penal, iar placutele de inmatriculare vor fi schimbate.

- Momente grele in familia fostului fotbalist Iosf Rotariu. Fiica sa, Romina, in varsta de 33 de ani, a fost reținuta de polițiști, dupa ce a ieșit la iveala faptul ca ar fi lovit un copil de gradinița. Scandalul a inceput acum doua zile, dar fostul internațional a dat abia acum primele detalii despre…

- In referire la decizia de schimbare a șefului Poliției Romane publicata, marți, in Monitorul Oficial, Ministerul Afacerilor Interne face urmatoarele precizari: Șeful Poliției Romane, chestor principal de poliție Catalin Ionița, a solicitat ministrului afacerilor interne incetarea imputernicirii in funcția…