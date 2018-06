Stiri pe aceeasi tema

- Chestorul principal Catalin Ionita, seful Politiei Romane a fost schimbat din functie de premierul Viorica Dancila. In locul acestuia a fost numit chestorul Ioan Buda care a ocupat fotoliul de sef al Politiei de Frontiera. Ionita a fost numit la conducerea Politiei Romane in urma cu 6 luni la propunerea…

- Catalin Ionița nu mai este șeful Poliției Romane, el cerand incetarea imputernicirii in funcție ”din considerente personale”, dupa șase luni de la numirea in locul lui Bogdan Despescu. In locul lui Ionița a fost numit Iona Buda, fostul șef al Poliției de Frontiera. Deciziile de schimbare a șefului Poliției…

- Catalin Ionita a cerut MAI incetarea imputernicirii in functia de inspector general al Politiei Romane, din considerente personale, anunta Ministerul de Interne. Noul sef al Politiei Romane este Ioan Buda, fostul sef al Politiei de Frontiera.

- In referire la decizia de schimbare a șefului Poliției Romane publicata, marți, in Monitorul Oficial, Ministerul Afacerilor Interne face urmatoarele precizari: Șeful Poliției Romane, chestor principal de poliție Catalin Ionița, a solicitat ministrului afacerilor interne incetarea imputernicirii in funcția…

- Catalin Ionița a cerut incetarea imputernicirii in funcția de inspector general al Poliției Romane, invocand motive personale. Locul sau va fi luat de Ioan Buda."Șeful Poliției Romane, chestor principal de poliție Catalin Ionița, a solicitat ministrului afacerilor interne incetarea imputernicirii…

- Prin decizie a primului ministru Viorica Dancila, șeful Poliției Romane, chestorul Alexandru Catalin Ionița a fost schimbat din funcție, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Prin aceeași decizie, a fost imputernicit la comanda IGPR chestorul Ioan Buda, fost șef al Poliției de Frontiera.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Catalin Ionița a dispus masuri de urgentare a cercetarii cazurilor de talharie care au fost semnalate in intreaga țara, dupa incidentul de la Sinești, dezvaluit de un șofer care a fost victima unui atac la drumul mare. Anunțul a fost facut dupa intalnirea cu ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat sambata, la Mamaia, ca pe litoral in aceasta perioada sunt mobilizati aproximativ 800 de oameni din fortele de ordine, ea aratand ca este important ca oamenii sa se simta in siguranta in aceste zile de minivacanta, dar si in perioada estivala si sa-i…