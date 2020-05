Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist din Tulcea a fost confirmat cu coronavirus, miercuri, transmite Inspectoratul de Poliție Județean. Conducerea instituției a dispus dezinfectarea intregului sediu de poliție, in timp ce o ancheta epidemiologica este in curs de desfașurare: ”In cursul zilei de 6 mai a.c., la nivelul Inspectoratului…

- De la inceputul pandemiei de COVID-19, zilnic au fost angrenați peste 100 de jandarmi in executarea misiunilor. Avand in vedere faptul ca alaturi de celelalte structuri implicate in gestionarea acestei crize, jandarmii au executat misiuni cu un grad ridicat de risc, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi…

- Soția barbatului de 45 de ani confirmat cu coronavirus și alte șapte persoane care, insa, nu au legatura cu cazul clujeanului, sunt testate pentru a vedea daca au infecție cu noul tip de virus, a declarat,...

- Azi-noapte, in jurul orei 2:00, pacientul a ajuns la „Matei Balș”, unde se afla sub supravegherea medicilor in condiții de izolare și securitate maxima și este asimptomatic, intr-o stare buna și nu are alte afecțiuni. Primul roman a fost confirmat cu coronavirus miercuri noapte, la Institutul „Matei…

- Ziarul Unirea Primul caz de coronavirus in Romania CONFIRMAT: Este o persoana din Gorj Primul caz de coronavirus in Romania CONFIRMAT: Este o persoana din Gorj Romania are incepand din aceasta seara un caz de coronavirus confirmat. S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre…

- Prefectul judetului Dolj, Dan Narcis Purcarescu, afirma ca, din datele de pana acum, a reiesit ca italianul de 71 de ani care s-a aflat in vizita in Romania, iar la revenirea in Italia a fost confirmat cu coronavirus a intrat in contact, in tara noastra, cu aproximativ 50 de persoane, intre care…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane din Italia nu au fost notificate de catre autoritați cu privire la vreun caz confirmat de infecție cu noul coronavirus printre cetațenii romani.„Pana la acest moment, misiunea…