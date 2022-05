Stiri pe aceeasi tema

Apar tot mai multe zvonuri privind o posibila lovitura de stat in Rusia. Nemulțumiți de situația in care a ajuns Rusia, oficiali FSB și foști generali ar intenționa sa puna capat razboiului și sa il inlature pe Putin de la Kremlin, scrie Mirror.

Un avion Il-80 care va servi ca post strategic de comanda intr-un eventual razboi nuclear a participat miercuri la repetitiile de la Moscova pentru apropiata celebrare a Zilei Victoriei la 9 mai, transmite Xinhua, conform AGERPRES.

Ucraina va invinge Rusia și se va elibera de ocupația rusa, a declarat marți premierul britanic Boris Johnson in fața deputaților ucraineni.

Vicepremierul Rusiei a declarat ca țara sa are dreptul de a lua masuri care sa „reflecte" sanctiunile impuse economiei, amenințand astfel cu oprirea alimentarii cu gaze a Europei.

Rusia a lansat deja circa 500 de rachete asupra Ucrainei de la inceputul invaziei sale in 24 februarie, a declarat vineri un inalt oficial american din domeniul apararii, care a oferit presei - sub rezerva anonimatului - informatii despre desfasurarea luptelor in Ucraina, relateaza EFE, potrivit

Doua femei, de 54 si 32 de ani, din municipiul Galati, date in urmarire internationala, au fost depistate si arestate pe 25 februarie in Brazilia, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

Daniel Funeriu, fost ministru al educației, afirma ca romanii care fac propaganda pro-Putin ar trebui arestați. Acest lucru nu contravine libertații de exprimare, susține Funeriu, pledand pentru „neutralizarea acestui tip de inamic".

Cea mai mare parte a forțelor ruse care avanseaza spre capitala Ucrainei Kiev se afla la mai mult de 50 km de centrul orașului, a declarat Ministerul Apararii al Regatului Unit, informeaza BBC.