- Partidele politice din Regatul Unit si-au lansat miercuri campaniile in perspectiva alegerilor anticipate prevazute pentru 12 decembrie, al treilea scrutin din aceasta tara organizat in mai putin de cinci ani, transmite dpa potrivit Agerpres. ''Sa facem ca tara sa avanseze si sa respectam prioritatile…

- Noul document nu mai prevede „backstop”-ul – o plasa de siguranta care mentinea Regatul Unit intr-un teritoriu vamal cu UE, refuzat de premierul britanic Boris Johnson pe motiv ca impiedica Londra sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte. Acest dispozitiv avea ca scop sa impiedice reimpunerea…

- "A existat o evolutie semnificativa in timpul ultimelor zile, suntem pe o cale mai buna, insa nu (am ajuns) inca la capat", a declarat cancelarul federal german in fata Camerei Deputatilor la Berlin, cu putin timp inaintea unui summit european dominat de acest subiect, scrie Agerpres. Ea a…

- Irlanda a declarat joi ca Regatul Unit nu a reusit sa ofere pana acum propuneri credibile cu privire la Brexit, noteaza Reuters, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei irlandeze Simon Coveney a afirmat ca in Uniunea Europeana au sporit nemultumirile referitoare la faptul ca Londra nu a furnizat alternative…

- Seful politiei nord-irlandeze a declarat joi ca nu dispune de efective suficiente pentru a restabili eventualele controale la frontiera cu Republica Irlanda, informeaza Reuters. "Avem mai putin de 7.000 de agenti, deci nu avem suficienti oameni - chiar si cu cresterea recenta a bugetului - pentru a…