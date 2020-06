Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a ordonat mobilizarea la Washington a “mii de soldați bine inarmați” Intr-o alocuțiune de la Casa Alba, președintele Donald Trump a anunțat luni mobilizarea in capitala Statelor Unite a mii de soldați bine inarmați. In opinia sa, ceea ce s-a petrecut duminica in capitala federala “este…

- Presedintele american Donald Trump a spus in prima sa declaratie de presa de la escaladarea violentelor din ultimele zile cauzate de moartea lui George Floyd ca va folosi armata pentru a pune capat protestelor.

- Guvernatorii statelor in care au loc proteste in acest zile au fost calificați drept ”slabi” de catre președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, care le-a cerut sa adopte masuri mai dure impotriva protestatarilor, relateaza Agerpres.In ultima saptamana, in mai multe orașe americane au avut…

- Convorbiri intre ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, și ambasadorul SUA Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman. Foto: Arhiva/ Nicu Popescu Zece țari europene își exprima regretul fața de decizia Washington-ului de a se retrage din tratatul internațional "Cer deschis",…

- Presedintele american, Donald Trump, și-a relansat campania electorala duminica, promițand un vaccin anti-coronavirus, care ar putea sa fie disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite AFP.In cadrul unui eveniment de televiziune realizat la Washington, Donald Trump le-a cerut americanilor sa…

- Presedintele american, Donald Trump, a estimat duminica seara ca un vaccin impotriva Covid-19 va fi disponibil pana la sfarsitul anului 2020, transmite Agerpres."Cred ca vom avea un vaccin pana la sfarsitul acestui an", a declarat Trump in cursul unei emisiuni speciale pe canalul Fox News, realizata…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…

