Stiri pe aceeasi tema

- Avocat, publicist, om politic, unul dintre liderii Partidului Social-Democrat din Romania in perioada interbelica, Constantin Titel Petrescu s-a nascut pe 5 februarie 1888, la Craiova. Absolvent al Facultații de Drept a Universitații din București, el avea sa devina un avocat apropiat cercurilor socialiștilor…

- Seful Politiei Capitalei, Bogdan Berechet, a anuntat, marti, instituirea unor dispozitive speciale de politisti de ordine publica, mascati si jandarmi in urma uciderii liderului clanului Duduianu."Am instituit, inca de azi-noapte, dispozitive speciale de siguranta publica in sectoarele 5,…

- Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a oferit cateva detalii despre crimele dintre interlopi. In ultima, șeful clanului Duduienilor a fost ucis, in noaptea de luni spre marți.Berechet a aparut in fața jurnaliștilor flancat de trupele speciale, celebrii ”mascați”, cu mitralierele la vedere,…

- Recent, mai exact in data de 24 iulie, au fost deschise porțile celei mai moderne școli din Capitala, a carei elevi se vor bucura de pardoseala antibacteriana, igienizare fara atingere și uși tratate antifoc. Este vorba despre o unitate de invațamant din Sectorul 6, care, inainte de modernizare, era…

- Situația a fost descoperita dupa ce batranul a fost trimis la spital in cursul zilei de sambata, deoarece nu se simțea bine. „Am chemat salvarea pentru domnul din camin și a fost dus la spitalul Matei Balș. De acolo au fost contactate asistentele din camin și li s-a comunicat ca domnul este…

- Persoanele fizice care nu respecta obligațiile fiscale pe care le au se afla in vizorul ANAF. Cel mai recent Ordin al președintelui ANAF, prin care, practic, crește numarul inspectorilor care se vor ocupa de controalele la persoanele fizice, vorbește despre o presiune deja existenta de noua ani de…

- Recent, Catalin Botezatu a fost fotografiat de paparazzii Tacataca, pe strazile din Bucuresti, in timp ce isi parca bolidul de lux. Juratul de la "Bravo, ai stil!" arata foarte bine si se bucura in continuare de viata. "Acum ma simt bine. Am mai luat vrei 4 kg pentru ca slabisem foarte tare.…

- Cu nici o luna înaintea intrarii oficiale în linie dreapta pentru alegerile locale, negocierile pentru marea alianța a dreptei în București bat pasul pe loc. Dupa o serie de întâlniri și discuții între liderii PNL, USR-PLUS și PMP singurul lucru convenit este susținerea…