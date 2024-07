Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 6 iulie a.c., la ora 19:15, polițiștii au fost alertați prin apel la numarul de urgența 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2B, in afara localitații Oprișenești. Conform informațiilor preliminare, un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe DN 2B,…

- Seful Politiei muncipiului Braila, comisarul-sef Budu Marius, a fost implicat aseara intr-un accident pe DN2B, la iesire din localitatea Oprisenesti, fiind in stare de ebrietate, informeaza Rador Radio Romania.

- Barbatul care a murit carbonizat dupa ce a intrat cu masina intr-o cisterna incarcata, in judetul Braila, era politist. El avea 22 de ani si a mai incercat sa se sinucida in luna februarie. ”Din primele verificari efectuate, se pare ca soferul autoturismului ce a fost gasit carbonizat ar fi un tanar,…

- Accident rutier pe DN1: Șofer din Ocna Mureș, baut la volan a intrat in coliziune cu un parapet, apoi mașina s-a rasturnat. Ce alcoolemie avea barbatul Accident rutier pe DN1: Un șofer din Ocna Mureș, aflat sub influența alcoolului, a intrat in coliziune cu un parapet, dupa care mașina s-a rasturnat.…

- Un accident grav s-a produs in Deva, unde un tanar motociclist a fost lovit de o mașina care nu i-a acordat prioritate. Acesta a fost aruncat in aer, peste mașina care l-a lovit. Un tanar de 24 de ani a murit, marti, in urma unui grav accident rutier care s-a produs in municipiul Deva. El […] The post…

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un om a murit și mai multe persoane au fost ranite sambata dimineața, dupa ce un autoturism a fost lovit de un tren intre localitațile Voila și Fagaraș din județul Brașov. Șoferul nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata. „Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca astazi, 11…