Șeful Poliției Dej, Marton Elek, sub control judiciar Șeful Poliției Municipiului Dej, Marton Elek, cercetat de DNA Cluj pentru patru fapte, a fost plasat sub control judiciar. Va reamintim, comandantul Poliției Municipiului Dej, Marton Elek a fost reținut, ieri, pentru 24 de ore , fiind cercetat de DNA Cluj pentru savarșirea a patru fapte:– abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,– instigare la fals intelectual,– purtare abuziva,– complicitate la abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, in forma continuata. Vezi AICI ce a transmis… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

