Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT si ofiterii DGA au descins miercuri dimineata la 150 de adrese din vestul si sud-vestul tarii intr-un dosar de contrabanda cu tigari. Vizat de perchezitii ar fi si seful Politiei de Frontiera Mehedinti, Sorin Coman.

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala efectueaza miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, peste 150 de perchezitii in judete din sudul si vestul tarii, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Actiunea vizeaza destructurarea unor grupari infractionale care conlucreaza in vederea…

- Sute de percheziții au loc, miercuri, dimineața in mai multe județe din țara la locuințele membrilor unei grupari specializata in contrabanda cu țigari, la sedii de firma, dar și la sediul Poliției de Frontiera Mehedinți. Printre persoanele vizate de acțiunea DIICOT și DGA se numara și eful Poliției…

- Procurorii DIICOT - Structura Centrala efectueaza miercuri dimineata, impreuna cu ofiteri DGA, peste 150 de perchezitii in judete din sudul si vestul tarii, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES. Actiunea vizeaza destructurarea unor grupari infractionale care conlucreaza in vederea comiterii…

- Mai multe perchezitii au avut loc, in aceasta dimineata, in sute de locuinte din Timis, Hunedoara, Arad si Mehedinti, Vizati sunt contrandisti de tigari, dar si politisti de frontiera. Operatiunile au fost efectuate sub coordonarea DIICOT si DGA. Pe langa sutele de locuinte si firme unde au avut loc…

- Zeci de caini care traiau in incinta unei foste ferme zootehnice au fost salvați de polițiștii de la protecția animalelor Hunedoara. Acțiunea oamenilor legii a beneficiat și de sprijinul administrației locale din Oraștie. The post Zeci de caini ridicați de polițiști dintr-o ferma abandonata din vestul…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea Carașova. Un microbuz școlar a lovit o persoana care circula pe scuter. Au intervenit de urgența un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița și un echipaj Serviciului Județean de Ambulanța. The post Microbuz școlar implicat intr-un accident,…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare... The post Corupție in fotbalul din vestul țarii, trei persoane au fost trimise in judecata pentru dare de mita appeared first on Renasterea banateana .