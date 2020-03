Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mașini așteapta sa intre in Romania, in aceasta seara, prin Vama Nadlac II, scrie antena3.ro.Șeful Poliției de Frontiera, chestorul Ioan Buda, a anunțat, astazi, ca in ultimele doua saptamani, zeci de mii de romani s-au intors din Italia.

- Peste 40.000 de persoane care au venit din Italia au tranzitat punctele de trecere a frontierei, in ultimele saptamani, iar aproximativ 2.500 de cetateni chinezi au intrat in tara din China si zonele administrative ale acestei tari, anunta oficialii Politiei de Frontiera.Seful Politiei de…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul coronavirus.Pana in prezent, medicii specialisti au lucrat probe de la 351 de persoane suspecte…

- Teama de o eventuala contaminare cu noul coronavirus a cuprins intreaga țara. 3 persoane din Galați au fost internate azi-noapte la Spitalul de Boli Infecțioase dupa ce au anunțat ca se simt rau. Autoritațile sanitare le-au recoltat probe și aștepta rezultatele analizelor.