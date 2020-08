Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat MAI Bogdan Despescu a sustinut joi, 27 august, o declaratie de presa pe tema intalnirii dintre sefii Politiei si reprezentanti ai clanului Duduianu, in perioada inmormantarii lui Emi Pian. Acesta a recunoscut ca intalnirea chestorului Vasilescu cu Elvis Pian a avut loc, dar susține…

- Un preot ortodox din satul clujean Tauti a refuzat sa oficieze slujba de inmormantare, pretinzand familiei sa-si ceara iertare pentru modul in care a fost tratat. Dupa ce a primit scuze, a pretins sa-i fie pupate mainile. Totul a plecat de la taxa pentru locul de veci, de 5.000 de lei, pe care familia…

- A fost scandal la Poliție, dupa ce frații lui Emi Pian, Grațian și Ciprian, au fost reținuți de oamenii legii pentru 24 de ore. Cei doi sunt acuzați de tentativa de omor. Ieșirea acestora din secție a coincis cu ieșirea lui Richard Rinu, principalul suspect in cazul uciderii lui Emi Pian. Femeile…

- Un luptator din trupele speciale ale Poliției critica modul in care autoritațile au acționat la priveghiul lui Emi Pian, liderul clanului Duduianu injunghiat mortal in urma cu cateva zile. The post Scandal in Poliție dupa priveghiul lui Emi Pian: „Am ajuns firma de paza a țiganilor” appeared first on…

- Intrebarea care ii macina pe toate mulți apropiați de-ai lui Emi Pian este legata de averea lui, și ce se va alege de aceasta, sau, mai precis, la cine va ajunge. Fiindca interlopul ucis a strans o adevarata avere in ultimii ani. Averea lui Emi Pian, subiect de scandal in clanul lui Duduianu Se zvonește…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea zis Emi Pian, a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost implicat intr-un scandal care a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei, a transmis Digi 24. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 3.00, iar cand au ajuns la fața locului au identificat mai mulți oameni…

- Eurodeputata bulgara Elena Ionceva a cerut deschiderea unei anchete asupra unei inregistrari audio in care o voce care seamana cu cea a premierului Boiko Borisov jura ca „o va arde”, transmite cotidianul britanic „The Guardian”.