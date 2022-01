Stiri pe aceeasi tema

- Chestor Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, a venit, vineri seara, cu noi lamuriri despre tragicul eveniment tragic din Sectorul 1, acolo unde un polițist aflat la volanul unei autospeciale a lovit doua fetițe, ucigand una dintre ele. "Am dispus punerea lucratorului la dispoziție. Polițiștii…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- Polițistul care joi a lovit mortal cu mașina de serviciu o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fugit de jurnaliști și chiar a devenit agresiv cu ei in momentul in care a ieșit de la audieri de la Parchetul Sectorului 1. El și-a acoperit fața, nu a raspuns la intrebari și i-a dat la o parte pe operaorii…

- Cazul politistului care a accidentat mortal o fata pe trecerea de pietoni Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Politistul care a accidentat ieri o fata de 13 ani, pe trecerea de pietoni, a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe lânga Judecatoria…

- Politistul care a accidentat mortal, joi, o fata de 13 ani pe trecerea de pietoni a fost pus sub acuzare de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, Radu Calin, a anuntat…

- Principalele declarații ale purtatorului de cuvant al Parchetului, Radu Calin, in cazul accidentului ce a avut loc joi, in București, cand o fetița a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni și o alta se afla in stare grava in spital.Agentul de poliției nu a respectat limita maxima de viteza…

- Deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a avut o iesire dura la adresa politistului care a accidentat mortal doua minore, pe o trecere de pietoni din Capitala. In urma accidentului, una dintre fete, o copila de 13 ani, a murit. Parlamentarul de Prahova s-a aratat extrem de revoltat de tragicul…

