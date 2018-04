Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Poliției Romane, Catalin Ionita, a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru poligraful de la Buzau, unde unitatea de elita a DNA trimitea cu dedicație denunțatorii. Toate probele stranse in cadrul anchetei interne vor fi trimise la Parchetul General. Acest dosar penal vizeaza modul in care…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției nr. 2 Ploiești au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind furtul unei borsete dintr-o autoutilitara și au identificat persoana banuita de comiterea faptei – un ploieștean in varsta de 65 de ani. Acesta se afla sub masura controlului judiciar…

- Eugen Balanean, cel care s-a aflat la carma Primariei Jibou timp de sapte ani, va fi adus in fata judecatorilor jibouani intr-un nou dosar penal. Fostul primar a fost trimis in judecata pentru operatiuni financiare incompatibile cu functia detinuta, ca infractiune asimilata faptelor de coruptie, ne-au…

- Politistii din Buzau au deschis un dosar penal dupa ce fratele fostului sef al Politiei Romane, Bogdan Despescu, s-a spanzurat, trupul neinsufletit fiind gasit de familie, in casa din Nehoiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Noi acuzatii grave apar in spatiul public cu privire la modul de operare a procurorilor de la DNA Ploiesti. Deputatul Andreea Cosma reclama, intr-o interpelare adresata ministrului Carmen Dan, ca pe langa presiunile facute pentru depunerea de denunturi, procurorii "unitatii de elita" ar fi falsificat…

- Tanarul care si-a aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc din Cluj si care si-a agresat bunicul a fost internat la Psihiatrie. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj sustine faptul ca se afla provizoriu in clinica.

- O tanara de 21 de ani cu domiciliul in municipiul Buzau a fost surprinsa de politisti la volanul unui autoturism desi nu are permis de conducere. S-a ales cu dosar penal. Indisciplina in trafic sanctionata, un numar de peste 230 de sanctiuni contraventionale si 15 permise retinute de politisti in ultimele…

- In data de 26.11.2017, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata telefonic de o femeie din municipiul Lupeni despre faptul ca, in noaptea de 25/26.01.2018, fiul sau in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla la domiciliu, a fost agresat fizic de un tanar, care i-a sustras un laptop, o geaca si…