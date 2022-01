Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, Josep Borrell, a estimat miercuri ca Rusia urmareste prin „provocarea” pe care a lansat-o asupra securitatii europene sa creeze diviziuni intre Statele Unite si Uniunea Europeana, care sa faca irelevant blocul comunitar. Un alt obiectiv al Moscovei…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a avertizat duminica Rusia cu privire la riscul de „confruntare” înainte de începerea discutiilor aflate în mare tensiune la Geneva asupra situatiei din Ucraina, scrie CNN și AFP.„Exista o modalitate de dialog și diplomație…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a sosit marti in Ucraina pentru o vizita destinata sa arate sprijinul UE fata de autoritatile de la Kiev, intr-un maxim de tensiune cu Rusia vecina, transmite AFP. De mai multe saptamani, Moscova este acuzata ca a desfasurat trupe la frontiera de est a Ucrainei…

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a avertizat Rusia ca orice provocare sau agresiune impotriva Ucrainei va avea consecinte grave, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Borrell a transmis un mesaj Moscovei inainte de intalnirile pe care le va avea miercuri cu oficialitati ucrainene."Uniunea…

- Uniunea Europeana "lucreaza pentru a evita o criza", dar "va sustine ferm Ucraina" in cazul unui atac din partea Rusiei, a asigurat Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politici de securitate, in contextul in care SUA au avertizat ca Rusia ar planui o ofensiva militara in Ucraina…

- Ucraina nu renunta la planul sau de aderare la NATO si respinge „garantiile de securitate” cerute de Rusia, a declarat ministrul de Externe Dmitri Kuleba intr-un interviu acordat AFP in care face apel la Occident sa faca acelasi lucru.

- Rusia a solicitat, ieri, Uniunii Europene sa renunte la ideea de a trimite o misiune de instruire militara in Ucraina, intrucat considera ca aceasta va duce la o escaladare a tensiunilor in Donbas, unde fortele ucrainene si separatistii prorusi se confrunta din 2014, relateaza EFE si Lenta.ru, preluate…