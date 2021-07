Eugen Pirvulescu, senator și președinte al filialei PNL Teleorman, este sub control judiciar in urmatoarele 60 de zile, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de folosire a influenței sau autoritații de catre o persoana ce deține o funcție de conducere intr-un partid, intr-un sindicat sau patronat ori in cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in […] The post Șeful PNL Teleorman, Eugen Pirvulescu, dosar la DNA ca președinte de filiala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .